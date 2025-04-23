23 Апреля 2025
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Трамп объявил "День освобождения"

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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Трамп: заявление Зеленского о Крыме "очень вредит мирным переговорам"

Президент США Дональд Трамп заявил, что отказ Владимира Зеленского признавать Крым частью российской территории очень вредит мирным переговорам с Россией, поскольку "Крым был потерян много лет назад под эгидой Барака Обамы и даже не является предметом обсуждения".

При этом глава Белого дома отметил, что "никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией". Однако Трамп задался вопросом, почему Украина "не боролась" за полуостров одиннадцать лет назад, когда он "был передан России без единого выстрела"?

Он также указал на критическую ситуацию, которая сложилась для Украины. По словам Трампа, Зеленский может выбрать мир или "продолжать войну еще три года, прежде чем потерять всю страну".

"Я не имею никакого отношения к России, но мне небезразлично то, что каждую неделю умирают в среднем по пять тысяч российских и украинских солдат — совершенно напрасно", - написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По словам президента США, заявление Зеленского лишь продлит ''поле смерти'', а этого никто не хочет.

"Мы очень близки к заключению сделки, но человек, у которого "нет козырей для игры", должен, наконец, СДЕЛАТЬ ЭТО", - добавил американский лидер.

Накануне издание Financial Times сообщило о якобы готовности президента РФ Владимира Путина остановить боевые действия на Украине по нынешней линии фронта в рамках усилий по достижению мирного соглашения с президентом США Дональдом Трампом. Российский лидер сказал спецпосланнику Трампа Стиву Уиткоффу на встрече в Санкт-Петербурге, которая прошла 11 апреля, что Москва может отказаться от притязаний на районы четырех украинских территорий, которые остаются под контролем Киева.

После этой встречи Вашингтон стал выдвигать идею признания российского контроля над Крымом и присоединенными территориями.

Теги: трамп, крым, переговоры


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