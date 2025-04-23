После массового отравления детей в Екатеринбурге возбудили уголовное дело

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после отравления учеников начальных классов школы № 178.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, следователи допросили свидетелей, в том числе руководство и персонал школы, а также проверили документацию об оказании услуг по предоставлению питания детям в школьной столовой. Сотрудники СК также выясняют степень тяжести вреда, причинённого здоровью, и устанавливают точное количество пострадавших.

Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (часть 1 статья 236 УК РФ).

Ранее Минздрав Свердловской области заявил о регистрации семи случаев предположительно острой кишечной инфекции (ОКИ) у четвероклассников школы № 178. Двое ребят госпитализированы, другие пятеро сейчас находятся под наблюдением медиков амбулаторно.

В ситуацию вмешалась замгубернатора, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова. Она уже провела оперативный штаб по групповой заболеваемости в школе с участием медицинской службы области, департамента образования Екатеринбурга, регионального министерства образования и Роспотребнадзора.

Свою проверку организовала прокуратура. Роспотребнадзор уже закрыл школу, а детей было решено перевести на дистант до понедельника.