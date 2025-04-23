23 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

После массового отравления детей в Екатеринбурге возбудили уголовное дело

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после отравления учеников начальных классов школы № 178.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, следователи допросили свидетелей, в том числе руководство и персонал школы, а также проверили документацию об оказании услуг по предоставлению питания детям в школьной столовой. Сотрудники СК также выясняют степень тяжести вреда, причинённого здоровью, и устанавливают точное количество пострадавших.

Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (часть 1 статья 236 УК РФ).

Ранее Минздрав Свердловской области заявил о регистрации семи случаев предположительно острой кишечной инфекции (ОКИ) у четвероклассников школы № 178. Двое ребят госпитализированы, другие пятеро сейчас находятся под наблюдением медиков амбулаторно.

В ситуацию вмешалась замгубернатора, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова. Она уже провела оперативный штаб по групповой заболеваемости в школе с участием медицинской службы области, департамента образования Екатеринбурга, регионального министерства образования и Роспотребнадзора.

Свою проверку организовала прокуратура. Роспотребнадзор уже закрыл школу, а детей было решено перевести на дистант до понедельника.

Теги: отравление, школа, дети


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Ранее 23.04.2025 15:47 Мск Минздрав сообщил о семи случаях отравления в школе №178 Екатеринбурга
Ранее 23.04.2025 10:24 Мск Роспотребнадзор временно закрыл школу №178 Екатеринбурга, где отравились ученики
Ранее 23.04.2025 09:03 Мск В екатеринбургской школе с углубленным изучением предметов отравились ученики

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