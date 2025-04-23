23 Апреля 2025
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Армия и ВПК Вологодская область
Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Реабилитация в Вологодском областном госпитале для ветеранов войн проходит с использованием новейшего медоборудования и передовых практик 

Задачи по реабилитации военнослужащих находятся в фокусе региональной власти Вологодчины. Так, по распоряжению Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова на базе медицинской организации дополнительно открыто отделение реабилитации на 30 коек. И с июня 2024 года здесь проводят второй этап медицинской реабилитации военнослужащих.

«Реабилитация участников Специальной военной операции – одно из важных направлений работы регионального Правительства, поскольку восстановление здоровья, получение психологической помощи и прохождение ресоциализации наших воинов необходимы в это трудное время. Мы предлагаем целый комплекс мер по медицинской, социальной и психологической реабилитации: бойцы могут пройти углубленную диспансеризацию в поликлиниках региона – эти мероприятия организует Вологодский областной госпиталь для ветеранов войн. Здесь нам также удалось организовать бесперебойную работу отделения для оказания второго этапа медицинской реабилитации, стационарное лечение с момента его открытия прошли уже 248 человек», – сказал Георгий Филимонов.

Георгий Филимонов(2025)|Фото: официальный портал правительства Вологодской области / vologda-oblast.ru

Отделение оснащено новейшим оборудованием для ранней адаптации и возвращения бойцов к прежнему качеству жизни. Функционирует кабинет ЛФК, зал для групповых занятий с тренажерными аппаратами, кабинеты физиотерапии и механотерапии для пассивной разработки суставов. Также можно пройти сеансы у медицинского психолога и эргореабилитации для восстановления мелкой моторики и координации.

Необходимое лечение для восстановления военнослужащих осуществляет мультидисциплинарная команда. В ее состав входят врач по физической и реабилитационной медицине, инструктор по лечебной физкультуре, специалист по эргореабилитации, медицинский психолог, медсестры по массажу и физиотерапии.

Тренажер имитатор ходьбы "Имитрон", подаренный Свердловскому областному онкологическому диспансеру(2024)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Направление в отделение медицинской реабилитации оформляется лечащим врачом по месту жительства пациента или врачом-специалистом при обращении в поликлинику Вологодского областного госпиталя для ветеранов войн. Его необходимо передать в поликлинику госпиталя для регистрации и постановки в очередь, вызов осуществляется за сутки до госпитализации.  

На Вологодчине участникам Специальной военной операции и членам их семей также дают возможность на безвозмездной основе пройти оздоровительные процедуры в десяти санаториях региона. Путевка предоставляется при предъявлении документа, подтверждающего статус участника СВО, и направления участкового врача на санаторно-курортное лечение.

Теги: реабилитация, сво, георгий филимонов, госпиталь ветеранов войн


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