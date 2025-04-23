Минздрав сообщил о семи случаях отравления в школе №178 Екатеринбурга

Минздрав Свердловской области заявил о регистрации семи случаев предположительно острой кишечной инфекции (ОКИ) у четвероклассников школы № 178. Двое ребят госпитализированы, другие пятеро сейчас находятся под наблюдением медиков амбулаторно.

В ситуацию вмешалась замгубернатора, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова. Она уже провела оперативный штаб по групповой заболеваемости в школе с участием медицинской службы области, департамента образования Екатеринбурга, регионального министерства образования и Роспотребнадзора.

"Все дети имеют легкую степень заболевания. Двое были госпитализированы ночью, но уже без клинических проявлений – симптомы наблюдались только дома. Пятерым детям диагноз поставлен амбулаторно после вызова врача на дом. Мы располагаем информацией о том, что родители еще нескольких десятков детей сообщили о симптомах в виде рвоты или жидкого стула, но за медицинской помощью не обращались. Медики проведут активное посещение этих детей на дому для установления диагнозов", – рассказала Савинова.

Официально диагнозы зарегистрированы у детей из трех классов четвертой параллели. На данный момент определяется возбудитель заболевания. Для этого у всех заболевших был отобран биологический материал, результаты ожидаются уже вечером. Савинова предполагает, что это может быть кишечный вирус. Также будет проведен осмотр всех детей, отсутствующих сегодня в школе.

"Дети, присутствовавшие в школе, уже осмотрены медиками – новых случаев заболевания не выявлено. Важно отметить, что тяжелых случаев заболевания нет. Госпитализированные дети находятся в стабильном состоянии, практически без симптомов. У детей, наблюдающихся амбулаторно, отмечается легкое течение заболевания. Сегодня вечером состоится повторное заседание оперативного штаба для анализа результатов лабораторных исследований и осмотра отсутствующих детей. Ситуация находится под полным контролем здравоохранения и правительства региона", - добавила министр.

Напомним, что свою проверку организовала прокуратура. Роспотребнадзор уже закрыл школу, а детей было решено перевести на дистант до понедельника.