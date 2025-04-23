Лавров: Сокращение числа мигрантов в России не отвечает интересам страны

Меры по сокращению числа трудовых мигрантов в России вряд ли соответствуют интересам страны, заявил глава МИДа Сергей Лавров по итогам визита в Узбекистан. При этом он отметил, что нельзя допустить формирования "преступных тенденций".

По словам министра, с учетом текущей нехватки рабочих рук меры по сокращению числа трудовых мигрантов могут сделать планы по развитию РФ "менее реалистичными".

Но есть и вторая часть проблемы, отметил Лавров, и это - необходимость соблюдения российских законов и необходимость не допустить, чтобы "в среде трудовых мигрантов формировались преступные тенденции".

Он добавил, что обсудил с руководством Узбекистана этот вопрос, передает РИА Новости.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребёнкин заявил, что существует риск появления этнических анклавов в российских регионах. Он отметил, что образование таких компактных мест проживания связано с трудовой деятельностью иностранных граждан – преимущественно в торгово-рыночной сфере, в строительстве, общепите и сельскохозяйственной деятельности. Зачастую в подобных районах фактически не действуют российские законы, пропагандируются радикальные религиозные течения и антиобщественные установки.

Схожее мнение высказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев: он счел, что из семей мигрантов в России формируются этнические анклавы, в которых может распространиться экстремистская идеология.