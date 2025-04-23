23 Апреля 2025
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80-летие Победы Свердловская область
Фото: uralfo.gov.ru

Уральский полпред и Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский открыли выставку "Екатеринбургская епархия в годы войны"

В Светлую среду пасхальной недели на верхней площадке Храма-Памятника на Крови в уральской столице Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Артем Жога вместе с юными следопытами открыли историко-просветительскую выставку «Екатеринбургская епархия в годы Великой Отечественной войны. Гордимся Победой. Следопыты – Фронту. Приближаем Победу», посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

(2025)|Фото: uralfo.gov.ru

(2025)|Фото: uralfo.gov.ru

Этот проект подготовлен по благословению Главы Екатеринбургской митрополии специалистами музея и Екатеринбургской дружиной Братства Православных Следопытов.

(2025)|Фото: uralfo.gov.ru

(2025)|Фото: uralfo.gov.ru

Полпред подчеркнул, что вера всегда была рядом с людьми.

(2025)|Фото: uralfo.gov.ru

«Важно, что такая работа продолжается и сейчас – на рубежах специальной военной операции. Хочу передать слова благодарности от всех парней с фронта для священнослужителей. Когда они приезжают на СВО, то оказывают не только гуманитарную, но – самое главное – духовную помощь, ведут беседы с нашими ребятами. Дают им силы, энергию и веру. Веру в то, что они воюют за правое дело, веру в Победу», – акцентировал Артём Жога.

(2025)|Фото: uralfo.gov.ru

Также он встретился с православной молодёжью. Артём Жога рассказал им о своих родственниках, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны, о событиях на Донбассе, очевидцем которых он стал, а также о том, как они повлияли на него.

Теги: артем жога, митрополит евгений, екатеринубргская епархия, великая отечественная


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