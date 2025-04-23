Власти: После землетрясений в Стамбуле не поступало сообщений о жертвах

Сообщений о жертвах и разрушениях после землетрясений в Стамбуле не поступало. Об этом сообщило турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), пишет РИА Новости.

Уточняется, что были проведены инспекции на местах и проанализированы сообщения, полученных центром экстренного вызова 112.

Напомним, в Стамбуле сегодня произошло мощное землетрясение. Всего толчков было два, магнитуда самого сильного составила 6,2.второй оценивают в 3,9-4. Эпицентр находился на глубине около 7 км под побережьем Мраморного моря.