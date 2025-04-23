Мать захлебнувшегося в ванной младенца была пьяна, а отец ушел на СВО

Появились подробности гибели пятимесячного ребенка в Кудымкаре. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР, 33-летняя местная жительница решила искупать своего ребенка, будучи пьяной.

Она наполнила водой детскую ванну и ушла, оставив младенца без присмотра. В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в аппарате ведомства.

Соседи отмечают, что многодетная семья не была благополучной. Всего у женщины пять детей - самому младшему было пять месяцев. В квартире устраивали пьянки, ссоры и скандалы. У матери неоднократно забирали детей, но снова возвращали обратно. Сама женщина не раз писала заявления на сожителя за избиение, пишет газета "Парма Новости". Два месяца назад, после очередного конфликта, мужчина ушел на СВО.