Жительница Нижнего Тагила лишилась 150 тысяч, пытаясь "записаться на диспансеризацию"

57-летняя жительница Нижнего Тагила лишилась крупной суммы денег, перейдя по ссылке в мессенджере.

Читайте также: Екатеринбургский школьник перевел мошенникам около 300 тысяч с карты матери

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, все началось с того, что женщине поступил звонок с неизвестного номера. Звонившая представилась медработником и рассказала о ежегодной диспансеризации, на которую надо записаться самостоятельно. Для этого якобы нужно установить приложение по ссылке, которую ей пришлют в мессенджере.

Тагильчанка перешла по ссылке для скачивания и экран ее телефона сразу почернел, а через некоторое время стали приходить СМС о списании денег на неустановленный счет. Всего мошенникам ушло 150 тысяч рублей.

Полиция Нижнего Тагила призывает быть бдительными при общении с незнакомцами. Самый надежный способ – вообще не вступать в разговор. Также не стоит переходить по неизвестным ссылкам и не устанавливать на свои телефоны программы и приложения без предварительной проверки.

Напомним, недавно в Екатеринбурге инженер одного из предприятий города перевел на счета мошенников почти 11 млн рублей.