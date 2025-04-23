Набор в волонтёрский корпус Дня Победы открыт в Астрахани
В рамках подготовки к масштабному празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне агентство по делам молодёжи региона объявляет о старте регистрации в волонтёрский корпус. Присоединиться к команде добровольцев могут граждане от 14 лет, готовые внести свой вклад в организацию 9 мая.
Зарегистрироваться в волонтерский корпус Дня Победы можно на платформе Добро.РФ и на сайте общероссийского движения «Волонтеры Победы».
Основными мероприятиями Дня Победы станут: поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, волонтёрское сопровождение торжественного построения войск астраханского гарнизона, организация народного шествия «Бессмертный полк», международный субботник по благоустройству памятных мест и воинских захоронений, всероссийская акция «Красная гвоздика», международная акция «Георгиевская лента», международная акция «Лучи Победы», а также множество тематических мероприятий.
Заявки принимаются до 28 апреля.