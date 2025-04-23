Экс-следователя при Бастрыкине лишают ведомственного жилья

Бывший старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Сергей Новиков может лишиться ведомственного жилья. Это случится, если вступит в силу решение Верховного суда России и дело направят на новое рассмотрение.

Генерал-майор юстиции Сергей Новиков проиграл суды первой, апелляционной и кассационной инстанций о сохранении квартиры за собой. В результате он дошёл до судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда России. Там заседание длилось 40 минут, и закончилось не в пользу Новикова.

Верховный суд нашёл в действиях вставших на сторону Новикова Нагатинского суда Москвы, апелляционной и кассационной инстанций "существенные нарушения норм материального и процессуального права", которые повлияли на исход дела. Вердикт – отмена определения судебной коллегии по гражданским делам Второго кассационного суда, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Новиков написал уже пять обращений к главе СКР Александру Бастрыкину, прося бывшего шефа обратить внимание на сложившуюся ситуацию, пишет "Ъ".