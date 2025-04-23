23 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

За три года на правительственные ресурсы Тюменской области было совершено 150 миллионов кибератак

За последние три года на правительственные ресурсы Тюменской области было совершено 150 млн кибератак. При этом, ни одна не достигла цели, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор во время межрегиональной конференции по информационной безопасности "Инфофорум".

"Мы заинтересованы перенимать успешную практику противостояния у коллег и в то же время готовы делиться нашим опытом. Поэтому с удовольствием приняли предложение провести в Тюмени межрегиональную конференцию по информационной безопасности "Инфофорум", - заявил Александр Моор.

Ключевое значение в сфере кибербезопасности имеет технологический суверенитет. 99% программного обеспечения, которое используется в органах госвласти в Тюменской области — отечественное. Отказ от иностранных решений укрепляет независимость и стимулирует российские разработки.

"Мы внедряем обучающие программы, которые повышают цифровую грамотность населения — особенно старшего поколения. Большое внимание уделяется юным пользователям. Защита информации и кибербезопасность сегодня влияют на развитие всех сфер нашей жизни: экономику, науку, образование, обеспечивают социальное благополучие", - подчеркнул Моор.

Мероприятие проходит в тюменском технопарке при поддержке комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции и его зампреда Эрнеста Валеева, аппарата Совета Безопасности РФ, аппарата полпреда президента РФ в УрФО.

Теги: кибератаки, Инфофорум, правительство Тюменской области, Александр Моор


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