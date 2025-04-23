Денис Паслер стал членом попечительского совета "Ельцин-центра" в Екатеринбурге

Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер вошел в состав попечительского совета "Ельцин-центра" в Екатеринбурге. Об этом говорится на сайте организации.

В попечительском совете также состоят глава Екатеринбурга Алексей Орлов, полпред в УрФО Артем Жога и председатель комитета Госдумы Павел Крашенинников. При этом бывший губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев больше не является членом совета.

Напомним, что попечительский совет занимается обсуждением стратегических целей музея, а также рассматривает и утверждает ежегодные отчеты центра.