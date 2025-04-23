На Эльбрусе погиб турист, еще один пропал без вести

На Эльбрусе идет поисково-спасательная операция. Сигнал бедствия передала незарегистрированная группа восходителей из пяти человек. У двух из них на высоте 5300 метров началась горная болезнь.

Один человек погиб, другого пострадавшего спустили на поляну Азау спасатели. Еще двое смогли спуститься самостоятельно. Поиски пятого туриста сейчас продолжаются, его ищет группировка МЧС из 16 человек и три единицы техники.

Ситуация осложняется непогодой на горе: глубокими сугробами, сильными ветром и ограниченной видимостью.