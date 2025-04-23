Вэнс призвал к заморозке границы Украины на "уровне, близком к сегодняшнему"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал к завершению боев на Украине и заморозке границы на уровне, близком к нынешнему.

"Пришло время сделать если не последний шаг, то один из последних шагов, в широком смысле, в котором стороны конфликта заявят, что собираются прекратить убийства и заморозить границы на каком-то уровне, близком к тому, где они находятся сегодня", - приводит слова Вэнса РИА Новости.

Накануне издание Financial Times сообщило о якобы готовности президента РФ Владимира Путина остановить боевые действия на Украине по нынешней линии фронта в рамках усилий по достижению мирного соглашения с президентом США Дональдом Трампом. Российский лидер сказал спецпосланнику Трампа Стиву Уиткоффу на встрече в Санкт-Петербурге, которая прошла 11 апреля, что Москва может отказаться от притязаний на районы четырех украинских территорий, которые остаются под контролем Киева.

После этой встречи Вашингтон стал выдвигать идею признания российского контроля над Крымом и присоединенными территориями.