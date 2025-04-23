Суд пересмотрел приговор по делу о самоубийстве екатеринбургского студента

Свердловский областной суд пересмотрел приговор по делу о доведении до самоубийства студента из Екатеринбурга. Одной из фигуранток сократили срок из-за рождения ребенка.

Напомним, в декабре 2024 года приговором Орджоникидзевского районного суда Эльнара Абзалова, Данил Пономарев и Елизавета Овчинникова были отправлены в колонию за грабеж, кражу, вымогательство и доведение до самоубийства. В марте 2021 года троица вымогала у 19-летнего знакомого деньги и долгое время издевалась над молодым человеком. В итоге 7 мая 2021 года студент не выдержал и совершил суицид на глазах своих мучителей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, на приговор поступили жалобы адвокатов, Овчинниковой, а также апелляционное представление прокурора. Рассмотрев их, суд учел в качестве смягчающего обстоятельства рождение ребенка у Овчинниковой, который появился на свет уже после приговора. Таким образом, наказание ей сокращено на 4 месяца – до 9 лет и 2 месяцев лишения свободы.

Что касается остальных, то приговор им оставлен без изменения.