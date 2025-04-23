Шлеменко о бое с "Белазом" в Екатеринбурге: "Парень слишком много на себя взял"

Известный российский боец Александр Шлеменко жестко высказался о белорусе Владиславе "Белазе" Ковалеве, с которым ему предстоит сразиться на турнире в Екатеринбурге.

Напомним, поединок "Шторма" и "Белаза" возглавит стадионный турнир RCC 22, который состоится в уральской столице. Он пройдет 31 мая на ультрасовременной "УГМК-Арене".

Говоря о своем сопернике, россиянин заявил, что никакого уважения у того нет, а белоруса интересуют только деньги.

"Конечно же, у него нет никакого страха. У него есть огромное желание. Если он говорит про какое-то уважение, то здесь нет уважения. Здесь есть деньги в его глазах. Погоня за "золотым тельцом", как у нас говорят, и погоня за славой. Но парень слишком много на себя взял, я так могу сказать", - приводит слова Шлеменко пресс-служба лиги смешанных единоборств RCC.

В марте Ковалев обратился к RCC и вызвал Шлеменко на бой. "Белаз" уверяет, что будет "настоящее зрелище, настоящая рубка" и бой никого не оставит равнодушным.