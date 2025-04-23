В Кремле не считают слова вице-президента США ультиматумом

В Кремле не воспринимают как ультиматум со стороны Вашингтона слова вице-президента США Джея Ди Вэнса о том, что Америка может выйти из переговорного процесса, если предложенный план Трампа по мирному урегулированию на Украине не будет принят, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что США продолжают посреднические усилия по урегулированию на Украине, и Москва это приветствует.

Ранее Вэнс заявил: "Мы выдвинули очень четкое предложение обеим сторонам — России и Украине — и пришло время или им сказать "да", или же США выйти из этого процесса".