В Забайкалье из-за лесных пожаров ввели режим ЧС федерального значения

В Забайкальском крае введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Рослесхоза.

Решение принято правкомиссией по предложению губернатора Александра Осипова.

Ранее в регионе был введен режим ЧС регионального характера. Ситуация с лесными пожарами в Забайкалье близка к федеральному ЧС, заявил 17 апреля глава Рослесхоза Иван Советников.

Как сообщалось, власти Забайкалья пытаются избежать масштабных природных пожаров. На прошлой неделе было выпущено постановление губернатора, ограничивающее выезд граждан из населенных пунктов "на природные и природно-антропогенные объекты".

21 апреля глава МЧС России Александр Куренков и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов прибыли в Забайкалье. Они провели оперативное совещание по обстановке в регионе, сложившейся в результате крупных природных пожаров.