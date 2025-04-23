Цифровой навигатор мер поддержки станет помощником для вологжан - участников СВО и их близких

В Вологодской области продолжают работу по оптимизации предоставления госуслуг для граждан, что является одной из ключевых задач нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», инициированного Президентом страны.

«В специальном разделе портала «Госуслуги» собрали и разместили всю информацию о действующих в Вологодской области федеральных и региональных мерах поддержки для участников Специальной военной операции, а также членов их семей. Теперь в удобном электронном формате можно узнать о положенных льготах, выплатах и других видах помощи, как их оформить. Напомню, что в нашем регионе оказывается помощь для всех категорий военнослужащих без исключения и их близких в тылу – для этого мы в целом реализуем 40 мер господдержки», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

На данный момент бойцы СВО и члены их семей уже могут оформить следующие меры господдержки электронным способом: оформить документы на получение удостоверения члена семьи погибшего ветерана боевых действий; оформить льготы при поступлении в вузы, программы переподготовки и помощь в поиске работы; документы на бесплатные лекарства, психологическую и и паллиативную поддержку; на реабилитацию, прохождение восстановительных программ и получение технических средств реабилитации и другие льготы.

Чтобы выбрать положенную услугу и ознакомиться с условиями ее получения, достаточно зайти в раздел «Меры поддержки для защитников Отечества» на портале «Госуслуги».

При этом, если все-таки потребуется получение консультаций, можно обратиться в Вологодский филиал фонда «Защитники Отечества», который расположен по адресу: г. Вологда, ул. Энгельса, 61. С особенностями работы навигатора мер поддержки также можно ознакомиться в любом региональном офисе МФЦ, где в том числе размещены точки доступа для подачи электронных заявлений.