Суд отправил в колонию челябинских вымогателей, похитивших екатеринбуржца

Суд вынес приговор по делу о похищении жителя Екатеринбурга и вымогательстве у него денег. Злоумышленников надолго отправили в колонию.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказались трое жителей Челябинска и один житель столицы Урала. Как показало расследование, в ноябре 2018 года они похитили ранее незнакомого им екатеринбуржца. После этого жертву в течение суток удерживали на съемной квартире.

Применяя насилие, преступники вымогали миллион рублей под предлогом того, что такую же сумму уралец якобы похитил у них. Однако ни в ходе расследования, ни в ходе рассмотрения дела в суде это не нашло своего подтверждения.

Потерпевшего отпустили лишь после того, так как он сказал похитителям, что перевел часть денег. Однако на самом деле он ничего им не переводил, так как не подтвердил финансовую операцию. В дальнейшем вымогатели были задержаны.

Сегодня, 23 апреля, Кировский районный суд Екатеринбурга назначил всем четверым от 7 лет 1 месяца до 8 лет 9 месяцев лишения свободы. Отбывать срок челябинцы и екатеринбуржец будут в колонии строгого режима.