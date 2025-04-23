В Прикамье подростки арестованы по подозрению в совершении теракта

В Пермском крае студент из Барды Рустам Камакаев и 17-летний подросток арестованы по обвинению в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ).

По версии следствия, в марте 2025 года приятели подожгли вышку сотовой связи в Чернушке. 11 апреля подозреваемые были задержаны. 13 апреля суд отправил их под стражу, попытка оспорить решение не увенчалась успехом: апелляция Пермского краевого суда сочла обоснованным арест молодых людей.

По данным РБК Пермь, подростки действовали по поручению куратора. В ночь на 25 апреля они приехали на задание, объект нашли по заданным координатам. Проникли на территорию вышки с помощью лома, полили бензином и подожгли, после чего отправили видео с пожаром своему куратору. Днем 25 марта на банковскую карту Камакаева поступило 2,35 тыс. руб., на карту приятеля 2,45 тыс. руб.

В суде подозреваемые признали вину, раскаялись, просились под домашний арест. Прокуроры возразили против изменения избранной меры пресечения. Отмечено, что подростки совершили действия для устрашения населения и дискредитации власти, то есть теракт, из корыстных побуждений.

По обвинению в групповом теракте 18-летнему Камакаеву грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. За вовлечение несовершеннолетнего к совершению особо тяжкого преступления — от пяти до 10 лет. Его 17-летнему соучастнику не может быть назначено более 10 лет заключения (ч. 6 ст. 88 УК РФ).