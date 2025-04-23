Митрошину проверят на дополнительные эпизоды преступной деятельности

Следствие проверит блогера Александру Митрошину, обвиняемую в отмывании денег, на дополнительные эпизоды преступной деятельности. Об этом заявил следователь в суде.

По его словам, закончить расследование по уголовному делу пока не представляется возможным. "Необходимо проанализировать сведения о финансово-хозяйственной деятельности по Митрошиной, в том числе на дополнительные эпизоды преступной деятельности", - приводит слова следователя РИА Новости.

Митрошина была задержана в Сочи в начале марта. Ей вменили легализацию (отмывание) денег, приобретенных преступным путем. Блогер отправлена под домашний арест.

По версии следствия, Митрошина приобрела свыше 127 млн рублей в результате уклонения от уплаты налогов, сборов. Она якобы легализовала часть денег, купив недвижимость в Москве.