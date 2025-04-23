В Красноярске депутат попытался вписаться в программу трудоустройства для участников СВО

Глава фракции "Единая Россия" в горсовете Красноярска Дмитрий Власов счел себя достойным участия в программе "Сибирский характер" и подал документы на участие в проекте. Программа создана для участников СВО, она предполагает их обучение и дальнейшее трудоустройство в органах власти.

Власов является депутатом горсовета с 2018 года, параллельно руководит стоматологической поликлиникой. В зоне СВО бывал с гуманитарными миссиями.

Вице-губернатор края Сергей Пономаренко ситуацией возмутился и заявил, что за такое Власов будет лишен поста руководителя фракции "ЕР" в горсовете: "Естественно, Власов Д.В. участником СВО не является. <…> Такое поведение недопустимо для руководителя фракции ЕР и руководителя медицинского учреждения. Власов Д.В. не будет возглавлять в дальнейшем фракцию "Единой России» в Горсовете".