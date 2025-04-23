Тело Папы Франциска перенесли в собор Святого Петра

Тело Папы Римского Франциска перенесено из дома Санта-Марта в базилику Святого Петра.

Останки будут лежать в торжественной обстановке, чтобы верующие могли выразить свое почтение до его похорон в субботу, сообщает Vatican news.

Скончавшегося 21 апреля 88-летнего понтифика похоронят в Ватикане 26 апреля. О намерении присутствовать на похоронах Франциска уже заявили лидеры США, Франции, Италии, Бразилии и Украины. По предварительным данным, Папа Римский Франциск скончался от инсульта.