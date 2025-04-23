Зарегистрируем всех! Горелкин анонсировал регистрацию всех администраторов сайтов

Первый зампред ИТ-Комитета Госдумы Антон Горелкин анонсировал скорое внесение в Госдуму законопроекта о регистрации всех администраторов и владельцев сайтов.

Целью является исключение возможности регистрации доменных имен на чужие или несуществующие паспортные данные, чем пользуются злоумышленники. Поэтому нужно обязать всех проходить проверку через "Госуслуги". Планируется, что идентификация коснется всех администраторов доменных имен.

Так Горелкин прокомментировал новость, что доменная зона .ru стала лидером среди пиратских ресурсов.

В сети пишут, что это кажется шагом к снижению уровня киберпреступности, но мошенникам никто не запрещает использовать подставное лицо.

Ранее Горелкин пообещал законопроект о штрафах за репосты страниц и каналов, не зарегистрированных в Роскомнадзоре. И допустил снижение порога по количеству подписчиков или вовсе его отмену для регистрации.