Организации Томской области примут летом более 46 тысяч детей на отдых и оздоровление

Более 46 тысяч детей Томской области этим летом будут отдыхать в загородных и школьных лагерях, в санаториях и профилактория регионах.

"У нас в области организованный детский отдых проходит не только в летние каникулы. В течение всего года с пользой для здоровья проведут свободное от учёбы время почти 67 тысяч школьников", - отметил губернатор Владимир Мазур в своем телеграмм-канале.

Глава региона добавил, что к нынешнему оздоровительному сезону в Томской области были введены в эксплуатацию новый жилой корпус на 50 детей в лагере «Берёзка» в Северске, функционирует построенный год назад в «Огоньке» в Богашёво. А в ближайшие годы в регионе построят новые корпуса ещё в двух лагерях - «Зелёный мыс» (село Яр Томского района) и «Лукоморье» (поселок Аникино).

Всего в регионе летом стационарные загородные, палаточные, дневные лагеря, лагеря труда и отдыха проведут смены для 46 тысяч детей, из которых свыше 19 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Задействованы в организации детского отдыха будут 424 организации, расположенные на территории Томской области и Кемеровской области (ДОЛ «Рубин»): 14 стационарных лагерей; 3 лагеря с круглосуточным пребыванием детей на базе образовательных организаций; 13 палаточных; 322 лагеря с дневным пребыванием; 72 лагеря труда и отдыха.

«Для детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей участников специальной военной операции и детей ветеранов боевых действий на 2025 год за счет средств областного бюджета сейчас приобретается 6740 путевок, в том числе более 4900 путевок на летний период. Из них за пределы Томской области - 1550 путевок; ребята поедут в организации Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей», - отметила начальник департамента по вопросам семьи и детей Томской области Наталья Извекова.

Отметим, что при распределении путёвок дети участников СВО будут обеспечены в первоочередном порядке и полностью за счёт бюджета. Всего в 2025 году на детскую оздоровительную кампанию из бюджета Томской области будет направлено более 400 млн рублей.

В рамках подготовки к оздоровительному периоду, в регионе сформируют корпус из 150 вожатых, которые впервые заступят на детские смены. Их более опытные наставники расскажут, как формировать программу каждого дня, организовывать детей, совмещать активный отдых с познавательными занятиями.