Капитан ФК "Урал" Мишкич выбыл до конца сезона

Один из лидеров екатеринбургского ФК "Урал", капитан команды Даниэль Мишкич больше не сыграет в нынешнем сезоне.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, недавно врачи диагностировали у хорватского полузащитника повреждение и приняли решение о необходимости операции. Мишкичу было проведено оперативное лечение на коленном суставе. Оно прошло успешно.

Как уточнили в клубе, в нынешнем сезоне игрок уже не выйдет на поле. В команде пожелали ему скорейшего восстановления.

Напомним, Даниэль Мишкич перебрался в "Урал" в 2020 году. В 2023 году он подписал новый контракт с екатеринбургским клубом.