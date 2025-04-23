Из России выдворен бывший сотрудник спецслужб Молдавии

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность в России бывшего сотрудника Службы информации и безопасности республики Молдова (СИБ РМ) гражданина этой страны Дмитрия Руснака.

Руснак в 2024 г. прибыл в Россию ради сбора сведений закрытого характера о планах российского руководства в отношении Молдавии, сотрудниках силовых и иных государственных структур России, участвующих во внешнеполитической деятельности на молдавском направлении. Действуя в интересах молдавской разведки, иностранец предпринял попытку легализоваться в стране. Его план включал демонстрацию силовикам лояльности и готовности к сотрудничеству якобы во благо России.

Руснака допросили на полиграфе. Подтверждён факт его приезда в Россию с разведывательно-подрывными целями. Учитывая, что он не нанёс реальный ущерб безопасности России, в феврале Руснак выдворен из страны с закрытием ему въезда в неё на 60 лет, сообщает центр общественных связей ФСБ России.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в России. Их организацию вменили гражданину Молдавии. Речь идёт о гражданине Молдавии Мариусе Пруняну. Ранее он воевал в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ). По версии спецслужбы, он через Латвию привёз в Россию бомбы для совершения терактов. Позже стало известно, что Украина в Молдавии вербует агентуру для преступлений в России.