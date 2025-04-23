В Прикамье пятимесячный младенец захлебнулся в ванной

В Прикамье пятимесячный ребенок утонул в ванной.

По данным "Рифей", трагедия произошла в Кудымкаре, 21 апреля. Мать положила младенца в ванную, набрала воду и вышла. Ребенок захлебнулся и погиб. Издание сообщает, что семья была многодетной и неблагополучной.

Соседи семьи сообщают, что детей уже забирали у родителей, но снова возвращали.

В СУ СК России по Пермскому краю сообщили, что по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в аппарате ведомства.