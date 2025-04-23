Париж и Лондон готовы признать де-факто утрату Киевом контроля над рядом территорий - WSJ

СМИ обсуждают причины провала переговоров в Лондоне по мирному плану Вашингтона еще до их начала.

Большинство аналитиков считают, что план США был отвержен Киевом, а представители ЕС и Великобритании были вынуждены согласиться с этой позицией.

При этом Wall Street Journal пишет, что французское и британское руководство "открыто для сценария", при котором Украина согласится признать утрату некоторых территорий, официально вошедших в состав РФ, в рамках возможного соглашения об урегулировании конфликта. Страны предпочли бы вариант, при котором Киев признал бы утрату территорий только де-факто без формального закрепления сложившегося положения вещей.

Ранее сообщалось, что США готовы юридически признать Крым российским, остальные четыре региона, вошедшие в состав РФ, - признать российскими де-факто.