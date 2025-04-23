Роспотребнадзор временно закрыл школу №178 Екатеринбурга, где отравились ученики

Екатеринбургскую школу №178 с углубленным изучением предметов временно закрыли по предписанию Роспотребнадзора после отравления учеников. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией.

Детей перевели на дистанционное обучение до понедельника. Сейчас в школе проводится обработка, а также расследование со стороны РПН и медиков, изучаются продукты, смывы с посуды и с сотрудников, взяты бактериологические пробы у персонала.

Сообщается, что острую кишечную инфекцию нашли у 43 школьников - всех их тошнит с вечера понедельника. В больницу обратились пока только двое - одну девочку уже отпустили домой.

Что за предприятие кормило детей, пока неизвестно. Однако сообщается, что оно ответственно за питание в еще двух школах Орджоникидзевского района - в обеих сейчас все спокойно.