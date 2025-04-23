В Москве уволен директор школы, где этническая банда избила парня до потери сознания

В департаменте образования Москвы сообщили об увольнении директора школы №2120. Это случилось после избиения школьника до потери сознания. Также исключены те, кто избил подростка.

По итогам сегодняшней встречи с родительским сообществом школы №2120, департамент образования принял решение об освобождении директора школы от занимаемой должности. 23 апреля в департаменте состоится встреча с инициативной группой родителей и управляющим советом школы, на которой будет разработан план по усилению воспитательной работы и восстановлению благоприятной атмосферы в учреждении.

Кроме того, руководство школы инициировало проведение внеочередного заседания комиссии по делам несовершеннолетних. Принято решение исключить виновных в избиении восьмиклассника. Приказы об отчислении школьников директор школы подписал перед тем, как был уволен, сообщает департамент в своём telegram-канале.

По данным главного следственного управления СКР по Москве, 21 апреля двое подростков, находясь в школе, напали на 15-летнего школьника и "применили к нему насилие". Это вменили двум 16-летним парням, их задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Избитый в итоге потерял сознание. В соцсетях пользователи также отмечают, что банда является этнической.