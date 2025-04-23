Эксперты сомневаются в целесообразности объединения ЕГЭ по физике и информатике

Предложение Минцифры совместить ЕГЭ по физике и информатике, которое уже прорабатывается с другими ведомствами, вызвало недоумение многих экспертов.

Вопрос распадается на два принципиально разных. Первый, общий, состоит в том, нужно ли абитуриенту, поступающему на технические специальности, знать физику и информатику. Здесь все согласны в том, что это жизненно необходимо. Слабые знания выпускников школ по физике признают уже на самом высоком уровне.

"Больше половины бюджетных мест на инженерных направлениях подготовки заняты абитуриентами, которые по сути не готовы к освоению инженерных программ, поскольку физика является необходимым и ключевым элементом инженерной подготовки", — сказал в январе ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

Но второй вопрос более конкретный: нужно ли объединять два ЕГЭ - по физике и информатике — в один. И вот здесь очень сильные возражения.

Бывший замминистра образования РФ, экс-глава Рособрнадзора, научный руководитель Центра психометрики и измерений в образовании Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов считает, что если информатику с чем-то и совмещать, то лучше с математикой.

Питерский учитель информатики Михаил Богданов подчеркивает, что Минцифры не имеет никаких полномочий вмешиваться в образование. А от предложений и вмешательств посторонних ведомств и лиц школу просто лихорадит.

Лидер движения "Родная школа", член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Алексей Савватеев более категоричен. Он напоминает, что ЕГЭ не может продолжаться более 4 часов, поскольку в таком случае придется предусматривать обеденный перерыв. Следовательно, при совмещении двух ЕГЭ в один неизбежно сократится время, отведенное на проверку знаний по информатике и по физике в отдельности. То есть проверку знаний упростят, что прямо противоположно заявленной цели.

"Сейчас оценивание выполняется плохо и полученные баллы не всегда говорят о способности к обучению в вузе. Так вот — оценивание будет выполняться еще хуже. В результате мы получим дальнейшее падение уровня абитуриентов. 90+ баллов по физике+информатике будут значить меньше, чем 90+ баллов по каждому предмету в отдельности. При этом основные причины снижения популярности школьной физики: сокращение числа часов, усложнение программы, и главное (!), отсутствие учителей — упорно игнорируются", — написал математик.

Этот эффект хорошо известен, кстати, из физики как парадокс, или дефект, масс. Он состоит в том, что суммарная масса протонов и нейтронов меньше массы состоящего из них ядра. Потому что энергия их связи в ядре эквивалентна некоторой массе и как бы "весит" некоторое количество нанограммов. В случае с ЕГЭ "дефект проверки знаний" заключается в отмене контроля по некоторой части знаний при объединении экзаменов.

Обращает на себя внимание стремление властей повысить грамотность школьников по физике административными мерами. В то время как в стране остро не хватает учителей физики, то есть многих детей просто некому ей учить. Сейчас на 40 тыс. школ около 30 тыс. учителей, причем многие из них возрастные, а к 2030 году треть из них будут старше 60 лет.

Интересно, что в Госдуме сразу поддержали предложение Минцифры, сославшись на то, что детям нужно знать физику, то есть подменив главный вопрос (о совмещении ЕГЭ) другим (нужно ли знать физику). К слову, эта ошибка является очень распространенной в действиях властей в разных сферах. Например, меры повышения рождаемости давно подменены мерами соцподдержки, а вопрос, как повысить рождаемость, заменяется вопросом, нужно ли поддерживать семьи. В итоге рождаемость не увеличивается уже много лет. Как-то будет с физикой и информатикой?