Конференция по информационной безопасности в УрФО "Инфофорум-Тюмень 2025" стартовала в тюменском технопарке

Первая межрегиональная конференция по информационной безопасности в Уральском федеральном округе "Инфофорум-Тюмень 2025" стартовала в тюменском технопарке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Информационного центра Правительства Тюменской области.

В работе форума участвует губернатор Тюменской области Александр Моор.

В числе спикеров - представители правоохранительных органов, Банка России, Минпросвещения, Минобрнауки РФ, научно-экспертного сообщества и бизнеса. В рамках форума работает выставочная экспозиция "Отечественные решения для информационной безопасности". Свои продукты представляют крупные российские разработчики, в том числе - тюменские компании.

"Информационная безопасность – это основа стабильного развития всех сфер нашей жизни. В последние годы наблюдается рост кибератак на компании в России. Я уверен, что наша конференция станет важной площадкой для обмена опытом, обсуждения передовых практик и налаживания новых партнерств", - заявил губернатор Александр Моор.

Для эффективной борьбы с киберугрозами необходимо, в частности: повышать цифровую грамотность населения, особенно нашего старшего поколения, обучить детей безопасному и ответственному поведению в интернете с самых ранних лет.

Форум проходит при поддержке комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции, аппарата Совета безопасности России, аппарата полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.