В Киргизии задержана россиянку по подозрению в вербовке наемников

Дипломатический скандал разгорается в Киргизии вокруг сотрудницы Русского дома Натальи Секериной. Женщина задержана в городе Ош по подозрению в вербовке наемников, сообщают СМИ со ссылкой на суд Бишкека.

Также задержан Сергей Лапушкин, он работал в пресс-службе администрации Оша. В деле также есть еще двое задержанных фигурантов, их имена пока не называются.

Возбуждено уголовное дело по статье "Наемничество".

Русский дом – курируемый Россотрудничеством проект культурных и образовательных центров за рубежом.

Накануне сообщалось, что российские и киргизские дипломаты обсудили ситуацию вокруг выдворения из РФ 25 киргизских граждан, нарушивших правила пребывания в России. Нарушителей выявили в Москве во время рейда в банном комплексе "Бодрость". Из-за этого МИД Киргизии вручил российскому послу в Бишкеке ноту.