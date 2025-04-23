В Москве Apple вменили пропаганду смены пола и чайлдфри

В Таганский районный суд Москвы поступило административное дело Apple. Речь идёт о привлечении к административной ответственности по статье "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения".

Согласно данным в карточке дела, оно зарегистрировано в суде вчера, 22 апреля. Иных данных о движении материалов пока нет. В прошлом году этот же райсуд оштрафовал интернет-сервис "Кинопоиск" за пропаганду нетрадиционных отношений. Речь шла о сумме в 3 млн руб.

Ранее Госдума в третьем, окончательном чтении приняла запрет на смену россиянами пола. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя в своем telegram-канале принятие этого решения, сообщил, что оно "защищает наших граждан, детей". По словам Володина, операций по смене пола в США за последние 10 лет стало больше в 50 раз. Трансгендеров (по данным 2022 г.) в Америке – 1,64 млн, среди которых – 1,3 млн взрослых (0,5% взрослого населения) и 340 тыс. подростков (1,4% всех детей США в возрасте 13-17 лет), уточнил он.

В ноябре 2024 г. президент Владимир Путин подписал закон, утверждающий запрет пропаганды отказа от деторождения (чайлдфри). Законопроект был внесен в Госдуму в конце сентября того же года. Под "пропагандой" понимается деструктивный, то есть требующий удаления контент, продукция, которая формирует негативное отношение к семье, детям и пропагандирует отказ от деторождения. Штрафы за нарушение составят до 400 тыс. руб. для физических лиц, до 800 тыс. руб. для должностных лиц и до 5 млн руб. для юридических лиц.

За пропаганду не в интернете накажут штрафом от 50 до 100 тыс. руб. для физических лиц, а если подобная информация распространяется на несовершеннолетних — уже 100-200 тыс. Если внушение идет с использованием интернета, то законодателями это рассматривается как более опасное деяние, так как может быть охвачено большее количество людей — оштрафуют на 100-200 тыс., а если через интернет и на несовершеннолетних — 200-400 тыс. руб. для физических лиц, а для юридических — до 5 млн руб.