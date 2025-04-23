Главы МИД европейских государств отменяют переговоры в Лондоне по конфликту на Украине

Главы Министерств иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и также Украины следом за госсекретарем США Марко Рубио отложили участие в переговорах в Лондоне по российско-украинскому конфликту.

Ожидается, что вместо министров на переговоры отправятся дипломаты ниже рангом, передает Sky News. При этом в Лондоне состоятся переговоры министров иностранных дел Украины и Великобритании.

Статус переговоров понизился после заявления Владимира Зеленского о том, что Украина отвергнет ряд пунктов из плана, который на встрече в Лондоне хотел представить Рубио. В частности, Киев не готов обсуждать возможность признания со стороны США юрисдикции России над Крымом. При этом Зеленский заявил, что украинская делегация может вести в Лондоне переговоры о прекращении огня на 30 дней.

Издание Financial Times вчера сообщало о якобы готовности Владимира Путина остановить боевые действия в обмен на признание российского статуса Крыма. На переговорах в Лондоне США как раз могли выдвинуть Киеву такое предложение. И, по мнению наблюдателей, у Киева бы не было иного выбора, кроме как отвергнуть предложение, но это было бы очень плохо для Зеленского, который ранее под давлением США дал согласие на перемирие.

Между тем, бывший советник Зеленского Алексей Арестович (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) призвал того соглашаться на потерю всех территорий за линией фронта.

"Почему мы должны отдавать четыре области? По одной простой причине: потому что через полгода или год вы будете отдавать шесть. Не хватит ума — будете отдавать восемь", — сказал он.