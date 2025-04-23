Россияне предпочли бы получать зарплату в иностранной валюте - опрос

Новый опрос россиян показал реальный уровень доверия к национальной валюте. 53% респондентов хотели бы получать всю свою зарплату в иностранной валюте – долларах США или евро. Также граждане готовы отдать предпочтение юаню, но не рублю – он попал в число редко называемых вариантов (среди таковых британский фунт, швейцарский франк и криптовалюта). Опрос провела платформа Stape.

Получать зарплату исключительно в рублях хотят только 8% опрошенных.

28% сказали, что хотели бы получать в иностранной валюте более 50% дохода, не менее трети зарплаты в валюте хочет получать каждый четвертый.

Большинство респондентов — 39% — также признались, что если бы получали деньги в валюте, то предпочли бы откладывать ее, не обменивая на рубли. Еще 32% инвестировали бы полученные средства, передает Forbes.