На автодороге Р-354 Екатеринбург - Шадринск - Курган временно введут реверсивное движение

В эту среду - 24 мая на автодороге Р-354 Екатеринбург - Шадринск - Курган с 31 по 46 км будет изменено движение автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор".

С 08.00 до 16.00 на участке пройдут работы по устройству защитных слоев. В связи с этим, в это время на автодороге будет организовано реверсивное движение.

Водителей просят с пониманием отнестись к временному неудобству и заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения. Их также просят быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию, скоростной режим и боковые интервалы. Уточнить актуальную информацию можно по телефону: 8-800-200-63-06.