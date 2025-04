СМИ гадают насчет "предложения Путина" об остановке боевых действий

Готовность президента РФ Владимира Путина остановить боевые действия в обмен на признание российского статуса Крыма, которое он будто бы выразил в ходе переговоров с США, не является шагом назад и может таить в себе ловушки для Киева.

Об этом якобы предложении Путина написала Financial Times. После чего мировые СМИ начали обсуждать возможные варианты: что дальше, чем это обернется, что задумал Путин. Сегодня в Лондоне должны состояться переговоры США с украинской стороной, на которых США могут выдвинуть Киеву такое предложение, которое фактически станет ультиматумом. Киеву нельзя и соглашаться на него, поскольку это откроет ящик Пандоры - запустит процесс официального признания потери регионов, и отвергать, поскольку предложение Путина столь же неожиданное, сколь и миролюбивое.

Как пишет The Independent, американцы приготовили Киеву ловушку. Они едут не для переговоров, а для "предъявления ультиматума в пользу России". У Киева не будет иного выбора, кроме как отвергнуть предложение. Но это будет очень плохо для Зеленского, который ранее под давлением США дал согласие на перемирие в уверенности, что от этого откажется Путин, пишет украинское издание "Страна". Теперь отказаться для Зеленскому будет означать удар по его репутации, поэтому он и отказался ехать. В этом с смысле предупреждения США, что они могут "выйти из игры", если стороны не договорятся, говорят скорее против Зеленского, которому намекают, что он должен соглашаться и уже не отыгрывать назад. В эту же канву укладывается материал The New York Post, что Украина, вероятно, готова отказаться от российских регионов.

Бывший советник Зеленского Алексей Арестович (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) призывает того соглашаться на потерю всех территорий за линией фронта.

"Почему мы должны отдавать четыре области? По одной простой причине: потому что через полгода или год вы будете отдавать шесть. Не хватит ума - будете отдавать восемь", - сказал он.

Официально Зеленский до последнего времени отрицал любые территориальные уступки, хотя давно не говорит о "границах 1991 года". При этом украинские власти готовы пойти на некоторые уступки в вопросе окончания военного конфликта, пишет Financial Times со ссылкой на украинских официальных лиц. Что это за уступки - не сообщается.

Киевский политолог Андрей Золотарев считает, что украинские власти загнали в цугцванг - у них нет хороших вариантов.

"Если быть объективным, они в эту растяжку, в эту ситуацию цугцванга сами себя загнали, с чем их можно поздравить. Но, что хуже всего, они загнали и страну. И даже если пойти на те условия похабного мира, – никаких гарантий безопасности со стороны США. Плюс еще за 200 миллиардов внешнего долга, причем под 4%", - сказал политолог.

Российский политолог Сергей Марков уверен, что сообщение про согласие Путина на остановку боевых действий в обмен на признание Крыма является британским вбросом. Это попытка перед ключевыми переговорами повлиять на участников и заодно представить позицию России как слабую. А в Лондоне переговоров по существу не будет, поэтому туда отказались ехать госсекретарь США Марк Рубио и спецпредставитель Стив Уиткофф. Там будет только проукранский спецпредставитель Кит Келлог. Фактически это будет ответ Франции, Британии и Украины на предложения США, которые они высказали недавно в Париже.

Сидящий в СИЗО депутат Рады Александр Дубинский считает, что США после отказа Зеленского не просто так отозвали из переговорной группы сразу две ключевые фигуры, демонстрируя, что не собираются о чем-либо договариваться с киевским режимом. Вашингтон посылает Киеву сигнал, что дальше мнение Украины учитываться не будет.