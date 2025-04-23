Активисты отозвали свой иск к мэрии Екатеринбурга по делу о судьбе Березовой рощи

Активисты, вставшие на защиту Березовой рощи в Академическом районе, отозвали иск к мэрии Екатеринбурга. Об этом сообщил председатель совета ТОС "Академический" Денис Каракоз.

"Иск отозван. Дату демонтажа забора напишем позже", - написал он в чате активистов.

Ранее часть Березовой рощи отдали под застройку. 11 февраля стартовали подготовительные работы для строительства нового квартала в границах улиц Краснолесье – Мехренцева – Вонсовского – Чкалова. Узнав об этом, на участок пришли местные жители, у них произошел конфликт с рабочими.

12 февраля суд запретил вырубку деревьев до окончательного решения по делу. В дальнейшем глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил о компромиссе, который был достигнут с жителями по Березовой роще. А в конце марта комиссия по правилам застройки и землепользования администрации Екатеринбурга решила перевести участок рощи в территорию общего пользования (ТОП-1).