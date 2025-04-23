Мнения россиян по поводу выплат беременным школьницам разделились

Только 43% россиян положительно относятся к идее единовременных выплат беременным школьницам. Примерно столько же – 40% - выступают против таких мер поддержки. Еще 13% безразлична эта тема, таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, на которые ссылаются "Ведомости".

Ранее стало известно, что разовые выплаты в 100-150 тыс. руб. ввели в нескольких регионах страны – Кемеровской, Брянской и Тверской областях. Для получения денег школьница должна быть на сроке 15-22 недели, стоять на учете в ЖК, в Кузбассе еще и требуют обучаться очно.

В ходе опроса выяснилось, что только около половины россиян вообще слышали о таких нововведениях.

Исследователи отмечают, что 74% респондентов считают рождение детей в возрасте до 18 лет недопустимым.

Ранее представители политических и общественных кругов тоже высказались на эту тему. Одни считают выплаты пропагандой ранних родов и дикостью, другие полагают, что лучше так, чем аборты.