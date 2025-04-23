23 Апреля 2025
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Армия и ВПК Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Урале прокуратура заставила выплатить 1,5 млн рублей семье погибшего бойца СВО

На Среднем Урале лишь после вмешательства прокуратуры семье погибшего участника СВО была перечислена региональная выплата.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, муж жительницы Верхней Пышмы погиб при прохождении военной службы в зоне СВО. Женщина обратилась в управление соцполитики с заявлением о назначении региональной выплаты. Однако ей и двум детям было дважды отказано. Причиной стало то, что факт гибели бойца во время военной службы не был подтвержден.

При этом в деле была справка военного комиссариата Верхней Пышмы о его участии в специальной военной операции и смерти в период боевых столкновений. Тогда прокуратура внесла представление руководителю управления социальной политики. После этого семье погибшего участника СВО перечислили единовременную выплату в 1,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что боец СВО из Свердловской области два года не мог получить страховую выплату за ранение из-за одной-единственной опечатки.

Теги: выплата, СВО, прокуратура, Верхняя Пышма


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