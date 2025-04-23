Детонация снарядов на складах во Владимирской области завершается, - губернатор

Детонация на складах в Киржачском районе Владимирской области постепенно завершается, сообщил губернатор Александр Авдеев.

В своем Telegram-канале он написал, что потребуется проведение обследований и оценка последствий.

Авдеев добавил, что угрозы жизни троим госпитализированным после детонации на складах нет.

В Киржачском районе 23 апреля не будут работать ряд предприятий, школы и другие образовательные учреждения. Также в районе закрыта часть дорог.

Глава региона заявил, что зону ЧС ограничат пределами конкретных населенных пунктов, информация об этом появится позднее.

Напомним, 22 апреля во Владимирской области в воинской части произошел пожар, за которым последовала детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Для ликвидации возгорания привлечены штатные пожарные расчеты воинской части и МЧС. По предварительной информации пострадавших нет, причина возгорания – нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами, сообщили в Минобороны России.

В МЧС заявили об эвакуации жителей семи населенных пунктов: Барсово, Мирный, Грибаново, Храпки, Першино, деревня и поселок Дубки.