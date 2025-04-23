Стоимость поездок на такси за год увеличилась на 22%

В России стоимость поездок на такси за пять лет увеличилась в 2,5 раза.

А за последний год рост составил 22%. Согласно исследованию аналитиков "МТС Банка", средний чек по всем регионам в I квартале текущего года вырос до 460 руб. по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По словам экспертов, в текущем году с большой вероятностью продолжится увеличение цен. Это связано с нехваткой кадров в отрасли и ростом стоимости обслуживания автомобилей.

На фоне подорожания произошло резкое уменьшение количества поездок на такси — в I квартале 2025 года их количество сократилось на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Кроме того, увеличился спрос россиян на общественный транспорт — количество трансакций в I квартале текущего года стало больше на 17%, а средний чек вырос на 14%, до 50 руб., сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что в России таксисты не готовы к переходу на автомобили исключительно российского производства. Это следует из письма Союза цифровых платформ "Цифровой мир" в адрес кабмина РФ и автоконцернов.