Интернет в поездах между Москвой и Петербургом стал бесперебойным

Мобильный интернет стал доступен на Октябрьской железной дороге между Москвой и Санкт-Петербургом.

Крупнейшие отечественные мобильные операторы покрыли 650-километровую трассу. Таковы результаты тестирования, проведенного в начале апреля компанией TelecomDaily. Изучению качества связи в "Сапсанах" исследователи уделили отдельное внимание. Специфика заключается в том, что в скоростях (до 250 км/ч), на которых перемещаются эти поезда, это накладывает особые требования на организацию связи.

Так, операторам приходится устанавливать в этих экспрессах специальную приемно-передающую аппаратуру. Согласно замерам, скоростной мобильный интернет доступен пассажирам в среднем в 93% времени поездки, а в движении средняя скорость загрузки составляет 12,3 Мб/с.

Что касается голосовой связи, то теперь ею покрыто 99% линии.

Как заявил партнер ComNews Research Леонид Коник, железная дорога между Москвой и Петербургом считается крупнейшей в России по пассажиропотоку и привлекательной для операторов с точки зрения обеспеченности пассажиров. Для любого делового или современного человека сидеть четыре часа без интернета немыслимо. Но на протяжении десятилетий эта трасса была обделена связью, отметил эксперт, сообщают "Известия".