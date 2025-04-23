В России могут обязать письменно согласовывать с соседями сдачу квартиры в аренду

Депутаты Госдумы внесут на рассмотрение проект закона, согласно которому, предлагается обязать собственников квартир письменно согласовывать с соседями сдачу помещения в аренду, если они не заключают с арендаторами договор найма и не регистрируют его в установленном порядке.

По словам депутатов, собственники жилых помещений в доме вправе распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению. Однако сдача квартир в наем, в том числе посуточно, нередко становится нарушением прав иных собственников помещений в доме на комфортные условия проживания и становится причиной возникновения риска нанесения ущерба объектам общего имущества.

В согласии указываются фамилия, имя, отчество, паспортные данные физического лица – собственника, полное наименование и основной государственный регистрационный номер юридического лица – собственника, реквизиты документов, подтверждающих право собственности на соседнее или примыкающее помещение.