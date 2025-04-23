Ожидается рост выдач микрозаймов более чем в 1,5 раза

В России в текущем году выдачи микрозаймов микрофинансовыми организациями (МФО) могут вырасти на 60%, до рекордных 2,4 трлн руб.

Об этом говорится в прогнозе рейтингового агентства "Эксперт РА". В 2024 году показатель равнялся 1,5 трлн руб. — тогда был зафиксирован рекордный для рынка рост на 51%. Портфель микрозаймов может вырасти с 624 млрд руб. на 50% против 41% годом ранее.

Согласно прогнозу, рекордный прирост выдач и портфеля позволит МФО вернуться к росту прибыли, она может увеличиться с прошлогодних 53 млрд руб. на 5-15%.

Основной вклад в рекорд обеспечат банковские МФО. Это микрофинансовые организации в составе групп с банками, маркетплейсами, телеком-операторами и платежными системами. Их доля на рынке превышает 50%, а по итогам года может вырасти до 70%. Банковские игроки продолжат развивать микрофинансовое направление бизнеса — им самим зарабатывать на розничном кредитовании в этом году будет сложно из-за жестких регуляторных мер ЦБ РФ и увеличения требований к капиталу, сообщает Forbes.

Центробанк России и Министерство финансов считают, что ограничение до 100 тыс. руб. суммы потребительского кредита при его выдаче онлайн снизит их доступность, а также финансовых услуг для россиян. Кроме того, это ограничит права и возможности заемщиков и кредиторов.