МВФ улучшил прогноз роста ВВП России

Международный валютный фонд пересмотрел свой прогноз роста ВВП России в 2025 году.

Он был улучшен до 1,5%, или на 0,1 процентного пункта по сравнению с январскими данными. Из доклада МВФ следует, что фонд понизил прогноз роста экономики России в 2026 году на 0,3 п.п. — до 0,9%. Изменения прогнозов объясняется замедлением частного потребления и объемов инвестиций на фоне снижения напряженности на рынке труда и замедления роста заработных плат.

Фонд оценил уровень инфляции в стране в 2024 году в 8,4%, в 2025 году он ожидается на уровне 9,3%, через год — 5,5%.

Прогноз МВФ ниже аналогичного показателя Минэкономиразвития — в базовом варианте ведомство ожидает роста экономики в этом году на 2,5%, в 2026 году — 2,4%, и 3% к 2028 году.

Также МВФ понизил прогноз по росту мировой экономики из-за тарифных войн президента США Дональда Трампа и последовавшей за ними экономической неопределенности — с 3,3% до 2,8% (-0,5 п.п.), сообщает Forbes.

Ранее Минэк заявил, что В России основные вызовы, с которыми может столкнуться отечественная экономика в текущем году, связаны со сжатием инвестиционного спроса и рынком труда.